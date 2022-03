Allegri: “Superare l’Inter dopo la pausa? Conta oggi intanto. Con Dybala niente casi”

L'allenatore bianconero ha parlato prima della partita con la Salernitana anche della partita contro i nerazzurri di Inzaghi

Prima della sfida contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha parlato della sua Juventus e delle gare che si sono giocate ieri: «Dopo la pausa possiamo superare l'Inter ? Oggi intanto la priorità è battere la Salernitana ed è la nostra priorità per tenere a distanza chi ci insegue. Ho visto le partite di ieri, ovviamente, come è normale che sia. Anche perché la gara con i nerazzurri è tra 15 giorni e ripeto che quelle davanti è difficile andarle a prendere, dobbiamo consolidare il quarto posto. Comunque tutto passa dalla vittoria di oggi perché si deve scrollarsi di oggi l'eliminazione dalla Champions e fare una buona prestazione».

Casi non ci sono mai stati. Ci sono tante discussioni in un anno, scambi di vedute, normale che sia così. Per quanto riguarda Paulo non lo abbiamo avuto quasi mai quest'anno, ora gli manca il minutaggio. Resterà in campo fino a che regge, poi lo cambierò.