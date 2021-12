Juve, Arrivabene: “Certi giocatori più attaccati a procuratori che alla maglia”

Il direttore generale della società bianconera ha parlato prima della gara con il Cagliari ai microfoni di DAZN

Non c'è una persona che lavora da sola, ma una squadra che lavora. L'aumento di capitale c'è stato. Stiamo lavorando sulla sostenibilità dei conti e la continuità della squadra. Devo lavorare guardando avanti e non indietro. Stasera abbiamo l'ultima gara prima della pausa di Natale, anche questa è difficile, comporta un alto grado di concentrazione.

L'altro asset sarà De Ligt: sono abituato a parlare molto chiaro, al giorno d'oggi è questo quello che gvedo nel calcio. L'attaccamento alla maglia è in forma minore rispetto a quella per i procuratori, quello è il problema con il quale le società lavorano. Dybala è il numero 10 della Juve, loro devono fare il loro lavoro, noi il nostro. I rapporti sono sereni. Facile parlare di attaccamento alla maglia, più difficile mostrarlo in campo. Dybala ha avuto parecchi problemi, De Ligt è davanti agli occhi di tutti. I rapporti sereni parleremo con loro e gli altri giocatori, nessuna differenza con nessuno.