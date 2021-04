Asl Torino: “Non c’è focolaio, ad oggi Juve-Napoli si gioca. I giocatori…”

"Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è questa", ha detto Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino

“ Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi ha giocato, ma è l’unico elemento che riscontriamo. Non abbiamo un focolaio e non essendoci un focolaio non abbiamo elementi per rimandare la partita".

"Ovviamente faremo verifiche e vigileremo, ma per ora la situazione è questa", ha aggiunto. Su possibili provvedimenti dell’unità sanitaria o se si applicherà il protocollo della Lega, Picco ha detto: "Il focolaio è stato in parte contenuto per il fatto che i giocatori sono stati isolati. Al momento le positività non sono tali da giustificare un intervento dell’ASL così drastico, però vigiliamo. Ad oggi la partita si gioca. Non c’è un cluster”.