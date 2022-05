Atalanta, un titolare non convocato per il Milan: presente invece Zapata

Mancano due partite alla fine della stagione, due partite che decideranno il futuro dell’Atalanta. I convocati di Gasp per il Milan

Mancano due partite alla fine della stagione, due partite che decideranno il futuro dell’Atalanta. Giocare la prossima stagione in una competizione europea per i nerazzurri dipenderà dai risultati degli incontri che li vedranno impegnati prima a San Siro contro il Milan, poi al Gewiss Stadium contro l’Empoli. Una partita per volta, domenica alle 18 nerazzurri ospiti dei rossoneri che sono ad un passo dalla conquista dello scudetto.