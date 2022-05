Garlando: “Inter? Il risultato di Milan-Atalanta costruirà l’atmosfera di Cagliari”

L'analisi del giornalista: "Simone Inzaghi sa per certo che si troverà contro una banda di disperati, disposti a tutto per arrivare alla meta"

Marco Astori

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, giornalista, ha analizzato così le gare di oggi per la corsa scudetto tra Milan e Atalanta e Cagliari e Inter: "Il risultato di San Siro costruirà l'atmosfera di Cagliari. Dovesse vincere il Milan, l'Inter cercherà comune la vittoria per garantirsi il diritto alla speranza fino all'ultima giornata. Un po' come comprare il biglietto della lotteria per poter sperare nella vincita milionaria. Ma è chiaro che, magari anche solo inconsciamente, i sacri ardori si smorzerebbero un filo. Al contrario, uno scivolone del Diavolo a San Siro, cancellerebbe d'incanto la fatica dei 120' di Coppa Italia e lancerebbe l'Inter alla ricerca del sorpasso con gambe leggere. Il popolo nerazzurro, che non ha mai amato il Gasp, è costretto a chiedergli la grazia.

Ma anche un pareggio a San Siro caricherebbe i campioni in carica, nella speranza che l'aggancio in vetta possa condizionare l'ultima uscita del Milan al Mapei Stadium. Intanto però un risultato ha già plasmato l'atmosfera di stasera all'Unipol Domus: il pareggio della Salernitana a Empoli. Fosse entrato il rigore di Perotti allo scadere, oggi il Cagliari avrebbe un piede in Serie B. E invece la parata di Vicario, di proprietà del Cagliari, ha restituito ai sardi il proprio destino. Un destino non facile, perché passa dalla necessità di sconfiggere i campioni d'Italia, ma con due vittorie la squadra di Joao Pedro è sicura di restare nella categoria.

Simone Inzaghi, comunque, sa per certo che si troverà contro una banda di disperati, disposti a tutto per arrivare alla meta. E si sa: spesso la disperazione arriva dove non arriva il talento. Per continuare a sognare, l'Inter, per prima cosa, dovrà andare oltre le tossine depositate dalla finale dell'Olimpico, e riuscire a pareggiare il furore agonistico che ai padroni di casa non mancherà. La partita di Nicolò Barella, costretto a condannare il Cagliari, che è stata la sua culla, per dare gloria all'Inter, sarà una tempesta di emozioni. Inzaghi sembra orientato a schierare l'Inter più titolare, con la restaurazione tra gli undici di Bastoni e Dumfries e la conferma di Dzeko. Ma la tentazione di Correa c'è", ha concluso.