Marino: “Caso Papu-Gasperini risolvibile? Me lo auguro. Metto l’Atalanta al centro”

Prima della sfida contro la Juventus, Umberto Marino – direttore generale dell’Atalanta – ha avuto modo di parlare anche di Papu Gomez e del suo possibile addio a gennaio. Queste le parole del dirigente:

-In un ambiente tradizionalmente sereno come quello di Bergamo quanto disturba la vicenda Gasperini-Gomez?

Credo sia centrale l’Atalanta in questo momento. Le ultime due partite in particolare. La vittoria contro la Fiorentina ci permette di essere tra le squadre che lottano per scudetto e Champions e il risultato storico della vittoria ad Amsterdam contro l’Ajax. Nonché il sorteggio che ci ha assegnato il Real Madrid come prossima rivale della CL. Sono questi dieci giorni per noi, vissuti in maniera vorticosa. Ma con grande soddisfazione dobbiamo ricordare questo e la grandissima professionalità di chi è in panchina e di chi va in campo, che ha dato tutto.

-Senza ricorrere alla filosofia, è un rebus risolvibile?

Ce lo auguriamo. Io sono sempre positivo, metto l’Atalanta al centro di tutto sempre.

(Fonte: SS24)