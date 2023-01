Coppa Italia, Atalanta spettacolo: 5 gol allo Spezia. Nei quarti di finale sfida all’Inter

Dopo averne rifilati ben 8 in campionato alla Salernitana, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si conferma una vera macchina da gol

Dopo averne rifilati ben 8 in campionato alla Salernitana, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si conferma una vera macchina da gol, segnandone 5 allo Spezia di Gotti in Coppa Italia e raggiungendo i quarti di finale, dove affronterà l'Inter, detentrice del torneo e neo vincitrice della Supercoppa Italiana.

Partita in cui la Dea si porta avanti subito di due gol grazie alla doppietta di Lookman, che si dimostra in gran forma. Ma, almeno nel primo tempo, lo Spezia resta in partita e accorcia le distanze prima con Ekdal, poi con Verde, che reagisce al gol del 3-1 di Hateboer. Nella ripresa, però, l'Atalanta dilaga con la rete di Hojlund e, nel finale, con l'autorete di Ampadu.