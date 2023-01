Coppa Italia, clamoroso al Maradona: il Napoli è fuori, la Cremonese passa ai rigori

Si capisce subito che non sarà una partita facile per gli azzurri, dato che al 18' la Cremonese passa in vantaggio con la rete di Pickel. Prima della fine del primo tempo, però, la squadra di Spalletti riesce a ribaltare il risultato: prima Juan Jesus, poi Simeone riportano in vantaggio il Napoli. Quando tutto sembra deciso, però, ecco il pareggio di Afena-Gyan, che segna all'87'.