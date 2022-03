Roma-Atalanta, Marino: “A Bergamo siamo abituati a rialzarci. Guardiamo avanti”

Il dg nerazzurro, prima della gara con i giallorossi, ha parlato del momento vissuto dalla formazione di Gasperini

Prima della gara con la Roma, Umberto Marino, dg dell'Atalantaha parlato della sfida e del momento della squadra di Gasperini. «È la stessa Atalanta del girone di andata, con la stessa determinazione, la stessa voglia. Siamo una grande squadra. All'andata hanno vinto loro, ma oggi cercheremo di fare la nostra prestazione come sempre, come è nella nostra filosofia. Cosa servirà in più in questa stagione? Bergamo è una citta abituata a rialzarsi e a riprendere il proprio cammino con voglia. Guardiamo sempre avanti, la strada è sempre in salita. Situazione attaccanti? Dispiace perché manca Zapata, il mister si inventa sempre qualche alchimia nuova per rendere la squadra forte, determinata e lo dimostrano le ultime gare fatte».