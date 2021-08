Ballardini: “Col Napoli il Genoa deve fare il contrario di quanto fatto con l’Inter”

L'allenatore rossoblù ha parlato della sfida contro la formazione di Spalletti in relazione alla sconfitta subita contro i nerazzurri

Spalletti ha sottolineato che il Genoa contro l'Inter non ha fatto così male, si è trovato di fronte ad una squadra 'fortissima'. Parole sue. Ballardini, il tecnico dei rossoblù che domani sfidano il Napoli, in conferenza stampa ha sottolineato che bisognerà fare meglio rispetto a quanto fatto a San Siro nella prima di campionato.

«Mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto vedere contro l'Inter perché è un dovere il nostro: quello di fare una partita completamente diversa rispetto a quella scorsa. Bisogna fare tutto il contrario di quello che abbiamo fatto contro l'Inter. Essere squadra, compatti, essere chiari nelle due fasi di gioco. Quindi far vedere che il Napoli gioca contro una squadra che sa quello che deve fare e perciò metterli in difficoltà in questo senso», ha sottolineato l'allenatore.