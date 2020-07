Palmeri: “Ora triste balletto sul numero degli scudetti Juve. La miglior risposta? Di Totti”

La Juventus sta per vincere il suo 36esimo scudetto. E come ogni anno, molti media si nasconderanno dietro il numero di scudetti consecutivi per non rispondere alla domanda che mette tanta paura. Quanti scudetti ha vinto la Juve?

“Da stasera ritornerà il triste balletto sul numero degli scudetti vinti dalla Juventus. Per la cronaca: con questo, 36. Il miglior commento in merito è di Totti. Su Instagram chiese a Del Piero quanti ne avesse vinti. Alex: “6, ma sul campo 8”. Totti: “Allora sul campo io 20…”, ha commentato Tancredi Palmeri.