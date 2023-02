Bonan: “Juve, Allegri sa nuotare in questo mare difficile. Pogba? Sospetto che…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dei temi caldi di casa Juventus

“Allegri sa nuotare in questo mare difficile. All’inizio Pogba ha fatto una scelta sbagliata, lo ha sottolineato la Juve che era molto indispettita. Speriamo sia solo sfortunato e non ormai logoro. Viene il sospetto che Pogba ormai sia ai titoli di coda, speriamo sia solo sfortuna per lui”.