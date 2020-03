Borsa, incubo Juve: perso il 34,7% del valore. Bruciati 580 milioni di…

Negli ultimi 20 giorni, infatti, le azioni bianconere hanno perso il 34,7% del loro valore: il 14 febbraio avevano chiuso a 1,2430 euro per azione, mentre la giornata di oggi, come detto sopra, ha visto il titolo ben al di sotto del valore di un euro per azione. In forte calo, conseguentemente, anche la capitalizzazione di mercato: da 1,65 miliardi è scesa a 1,07 miliardi, con una quota di circa 580 milioni di capitalizzazione bruciata in questo periodo.