Brahim Diaz: “Settimana così così. Il gol sbagliato con l’Inter? Un rimpianto”

Brahim Diaz , dopo la partita del Milan contro la Samp, è tornato anche sull'eliminazione dalla Champions League contro l'Inter. Il giocatore ha sottolineato: «Stagione comunque bella per me? Contento a livello individuale, settimana così così, volevamo andare in semifinale di CL. Contro la Samp abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo vinto bene», ha spiegato.

«Archiviata l'eliminazione con l'Inter se pensiamo a tornare in CL? Possiamo arrivarci, siamo forti, è stato un bel traguardo la semifinale, volevamo arrivare in finale ma non ci siamo riusciti, adesso pensiamo a tornarci nella prossima stagione», le parole del giocatore.

E sul gol che ha sbagliato nel derby contro i nerazzurri ha detto: «Se volevo togliermi di dosso quel gol sbagliato? Voglio sempre fare gol, in quell’occasione non ci sono riuscito. Non voglio togliermi nulla perché do sempre tutto per la squadra, certo che dovevo fare gol, per mentalità voglio vincere sempre. Ho il rimpianto per quello che ho sbagliato l’altro giorno. Però nel calcio ci sono sempre altre opportunità».