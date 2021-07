Buso: “Curioso di vedere Spalletti con il focoso De Laurentiis. E Sarri…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del rapporto tra due caratteri forti come quello del presidente del tecnico del Napoli

Renato Buso, ex calciatore di Napoli e Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue considerazioni sui nuovi tecnici delle due squadre Spalletti e Sarri: "Sono molto curioso di capire come faranno due focosi come De Laurentiis e Spalletti. Ma anche Lotito con Sarri. Quest'ultimo ha una filosofia totale, che ammette poche interferenze".