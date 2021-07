Inter, da Napoli: “Spalletti chiede Vecino. E Inzaghi ha già risposto così”

Senza la possibilità d'investire per comprare, il Napoli si muove su soluzioni in prestito: l'ultima idea è Vecino

Prima brutta notizia per Luciano Spalletti dal suo arrivo al Napoli: l'infortunio di Diego Demme, considerato un uomo fondamentale per il suo centrocampo. Il club azzurro, però, non sembra aver cambiato piani sul mercato: un rinforzo dovrà comunque arrivare, considerato il ritorno al Chelsea di Bakayoko. E l'ultima idea, spiega il Corriere del Mezzogiorno, è un calciatore dell'Inter: "Senza la possibilità d'investire per comprare, il Napoli si muove su soluzioni in prestito che potrebbero diventare concrete fra qualche settimana. C'è anche Vecino dell'Inter tra le idee valutate, considerando la stima di Spalletti, ma al momento Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di farlo partire".