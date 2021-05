Serie A / L’Atalanta vince ed è seconda, successo fondamentale per il Cagliari

I bergamaschi dilagano a Parma, i rossoblu vincono a Benevento e inguaiao Inzaghi. Solo un pari per il Torino

Si sono chiuse da pochi minuti le 3 gare delle ore 15 della trentacinquesima giornata di Serie A. Partita senza storia a Parma, con l'Atalanta che si impone per 2-5 e si riporta al secondo posto in classifica. Successo fondamentale per il Cagliari, che vince lo scontro diretto contro il Benevento e inguaia i ragazzi di Inzaghi. Solo un pareggio per il Torino, recuperato nel finale a Verona da un gol di Dimarco.