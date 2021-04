Cagliari, tamponi negativi dopo positività Cragno: oggi la ripresa verso l’Inter

Il punto della situazione in casa Cagliari dopo la positività del portiere Cragno e in vista della sfida di domenica contro l'Inter

Tamponi tutti negativi in casa Cagliari alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima con l'Interdopo la positività di Cragno. Situazione da monitorare giorno dopo giorno, ma per ora il club rossoblù, già segnato quest'anno da diversi stop per Covid, tira un sospiro di sollievo.