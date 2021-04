UFFICIALE / Cagliari, Cragno positivo al covid19. Si alzano a sei i contagi in Nazionale

Dopo Bonucci, Florenzi, Verratti, Grifo e Sirigu anche il portiere italiano del Cagliari è stato contagiato

Si allarga il numero dei contagiati in Serie A dopo il focolaio di coronavirus scoppiato nella Nazionale italiana a partire dallo staff di Mancini. Il Cagliari attraverso un comunicato ufficiale ha reso nota la positività del portiere Alessio Cragno che era sotto controllo proprio dopo essere rientrato dagli impegni con gli Azzurri.

È risultato positivo al test al quale si è sottoposto il 4 aprile e si trova attualmente in isolamento. Per il gruppo squadra quindi è iniziato l'isolamento fiduciario domiciliare: il club si atterrà alle regole del protocollo e ha avviato tutte le procedure del caso restando in contatto con le autorità sanitarie competenti.