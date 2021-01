Il dg del Cagliari: “Tifosi allo stadio? Clima da amichevole del giovedì. Si faccia qualcosa”

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, ha parlato del momento rossoblù: «Non è facile, ma continuiamo a lavorare per crescere. Forse nelle ultime partite è mancato il fatto di ragionare come squadra unica e compatta, questo per noi è un valore e un obiettivo, non deve mancare. Deve essere sempre rispettato. Il fatto che non ci sia il pubblico è un fatto gravissimo, è intollerabile, c’è una ripresa della normalità, si va al supermercato o in Chiesa ed è incredibile che non ci possa essere allo stadio il pubblico, almeno in parte. Il clima è quello dell’amichevole del giovedì e non è giusto. Non è giusto per gli sforzi che facciamo noi e i media, è arrivato il momento di fare qualcosa e che ognuno si prenda le sue responsabilità. Noi abbiamo cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, stiamo cercando di trasmettere alla squadra un concetto di unità».

(Fonte: Skysport)