Maldini: “Divario reale con l’Inter. Stagione Milan da 8 se ci qualifichiamo in CL”

Le parole del dirigente rossonero dopo l'eliminazione in Champions per mano dei nerazzurri

Paolo Maldini, dopo l'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le parole del dirigente rossonero: «Dobbiamo riuscire a qualificarci tra le prime quattro e poi vedremo cosa succederà alla Juventus. Comunque essere arrivati in semifinale è stata una grandissima cosa, inaspettata. Certo che in una sconfitta brucia e tutto il percorso sembra meno bello di quello che è stato. Ma bisogna essere onesti, la semifinale era inaspettata».

-Come mai questo divario tra Inter e Milan?

È reale perché nelle ultime quattro partite contro loro non c'è stata gara. Questa compromessa anche dalla brutta gara dell'andata. Il modo di giocare dell'Inter evidentemente dà fastidio e non riusciamo a trovare contromisure. Poi altre motivazioni non lo so, abbiamo fatto anche fatica con squadre meno forti.

-Su Leao e il rinnovo possiamo dire qualcosa?

Siamo ai dettagli, solo una questione di piccole cose da mettere a posto, sarà fatta.

-Con una qualificazione in CL come giudicheresti questa stagione?

Milan comunque da otto, non siamo ancora strutturati per competere in due competizioni. Lo abbiamo detto alla stampa e ai proprietari, lo sanno benissimo. Il nostro percorso è cominciato due anni fa e ha portato risultati economici e sportivi. Ha portato questa squadra ad avere giocatori nuovi e giovani, anche nell'età media c'è differenza con l'Inter di tre anni e la differenza si sente, tanti giocatori sono alla prima esperienza a questo livello. Se riuscissimo ad arrivare in CL sarebbe una grande stagione.

-Quello di stasera può essere un punto di partenza?

La pancia piena si ha quando si vince, si rivince e si vince un'altra volta. Al Milan non è consentito avere la pancia piena. Essere tornati a questo livello è stato importante. Dobbiamo investire per rimanere tra le prime quattro e non è facile perché le squadre in Italia sono forti.

(Fonte: SM)