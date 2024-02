Intervenuto al Business of Football Summit del Financial Times , insieme a Ibrahimovic, Gerry Cardinale , ha detto di non essere soddisfatto di come stanno andando le cose al Milan e ha parlato anche dello stadio. Il proprietario del club rossonero ha sottolineato: «Tutto attorno al Milan deve cambiare, anche se preferisco usare la parola evolvere. Guarderemo a cosa abbiamo fatto finora, ai tanti infortuni che abbiamo avuto. Ma né io né Zlatan siamo soddisfatti del fatto che non siamo i numeri uno in Serie A», ha detto.

A proposito della questione San Siro ha ribadito la volontà di voler realizzare uno stadio di proprietà. «Sul nuovo stadio abbiamo fatto più progressi in 18 mesi che negli ultimi anni. Sarà il primo costruito in Italia dal 2011, uno stadio da 70.000 posti a cui porteremo le idee di business per un impianto di questo tipo che ci sono in America. Milano è perfetta per mettere insieme il calcio e la musica, e questo nuovo stadio sarà positivo non solo per il Milan, ma anche per la città, l’Italia e l’intera Serie A. Fonderò una compagnia che costruirà il nuovo stadio, ma poi voglio che quell’azienda costruisca nuovi impianti in tutta Italia. Perché io voglio vincere lo scudetto, ma voglio anche che l’intera Serie A migliori, perché la competitività è quella che rende migliore lo sport», ha spiegato.