Caressa sul flop Milan: “Problema psicologico ma non solo. Non so se Pioli…”

"Per il Milan è un discorso psicologico. Da inizio anno vedevo qualcosa di diverso, noi abbiamo negli occhi il finale di stagione e la vittoria dello scudetto. Tutti si applaudono, si abbracciano, lottano ma poi è arrivato il contraccolpo psicologico. I calciatori non fanno lo scattino in più, non fai la pressione in più, non chiudi bene e crei delle voragini. Theo è stato un flop con il Sassuolo, ha l'atteggiamento mentale e forse fisico che gli impedisce di arrivare in campo dove vuole. Il Milan può recuperare e arrivare in Champions anche se la parole di Pioli sul campionato perso non so se faranno un bell'effetto. Leao è tornato ad essere meno applicato, forse più distratto e anarchico e non è più il Leao dell'anno scorso"