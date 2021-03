Flop Juve, Cassano: “Colpa della società, non di CR7. Non ha status Milan e…”

Antonio Cassano, intervenuto ai microfoni della BoboTV su Twitch, ha detto la sua sul flop della Juventus in Europa

"Son 26 anni che fallisce in Champions, non ha lo status delle big, del Bayern Monaco, del Milan. In Italia ci accontentiamo di vincere 10 scudetti 1-0 e via, sia con Conte, che con Allegri, che con Capello. Il Milan di Ancelotti ha dato spettacolo ma è stato un fuoco di paglia. La Juve, in Italia, può vincere ancora i prossimi 20 anni, magari quest'anno no, ma in Italia continueranno a vincere, il ciclo non si chiuderà mai. Ma il problema è alla base e della società: come si fa a mettere in discussione Ronaldo? E' follia. Puoi prendere Messi e Maradona, ma se non li circondi di giocatori di personalità con status mondiale, continuerai a far fatica. Escluso Buffon, escluso Ronaldo, chi ha vinto un Mondiale o una Champions? E' a -10 dall'Inter, non so dove arriverà. La Juve deve prendere un allenatore con uno status, con tutto il bene che voglio ad Allegri".