Cassano: “Tifo Inter ma gioca tutta nella propria area e poi palla a Lukaku”

Antonio Cassano, protagonista alla BoboTV su Twitch, ha detto la sua ancora una volta sul modo di giocare dell'Inter

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha ribadito la propria posizione in merito all'Inter di Conte:

"Sono tifoso dell'Inter ma se io vedo le partite dell'Inter, non mi dà le emozioni che mi danno le partite di Roma o Atalanta, loro giocano un calcio europeo a differenza dell'Inter. Fondamentalmente come gioca l'Inter, gioca nella propria area, poi palla a Lukaku e via andare. E poi in Europa fa ancora più fatica".