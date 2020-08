L’allenatore dello Shakhtar: “Con l’Inter ci siamo studiati a fondo. Sarà dura per entrambi”

Anche per Luis Castro e il suo Shakhtar è giorno di vigilia. Domani sera si gioca la semifinale di Europa League contro l’Inter e quest’oggi si tengono le conferenze stampa tradizionali che presentano la gara. L’allenatore del club ucraino ha spiegato: «Sono tranquillo in vista di questa partita siamo molto seri nell’affrontare questa gara, la volontà è arrivare in finale. Conte ha una mentalità di gioco molto complessa, sappiamo si tratterà di una partita difficile ma anche l’Inter è consapevole di dover affrontare una squadra tosta. Abbiamo consapevolezza di chi siamo, dovremo dimostrare il nostro dna sul campo. Sono convinto che riusciremo a fare del nostro meglio».

-Saranno decisivi i dettagli?

Tutte le squadre ad oggi prendano distanza dal proprio dna, noi come tecnici cerchiamo di sorprendere i nostri avversari ma è impossibile farlo oggi. Abbiamo lavorato in maniera precisa tutta la stagione, magari ogni tanto si possono prendere distanze dal proprio credo, ma noi ci conosciamo bene, Inter e Shakhtar, ci siamo studiati a fondo e credo che quella di domani sarà una bella partita.

-La barba lunga?

Ho lasciato il mio rasoio a Kiev, la prossima volta farò meglio la barba…

-Se Fonseca mi ha dato qualche consiglio?

No, non ci siamo sentiti o scambiati informazioni.