Cds – Juve, in arrivo richiesta minima di altri 20 punti di penalizzazione per manovra stipendi

La Juve ha fatto ricorso per il -15. Ma è in arrivo un'altra tempesta, quella relativa alla manovra stipendi

La Juventus rischia di venire travolta da un altro tsunami giudiziario. Per quanto riguarda il -15 inflitto per le plusvalenze fittizie, "le speranze di ribaltare la sentenza risiedono in un “vizio ” . O almeno, quello che la Juventus ritiene essere tale e talmente importante da invalidare l'intero processo plusvalenze. I legali bianconeri contestano alla procura della Figc, fin dalla primavera scorsa, di aver avviato il procedimento fuori tempo massimo", riferisce il Corriere dello Sport.