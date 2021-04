Cerruti: “Milan? Sarebbe primo se avesse giocato soltanto in trasferta”

Le considerazioni del giornalista che ha provato a concedere attenuanti ai rossoneri

Il Milan non riesce ad avere continuità di rendimento. Col passare delle settimane, la squadra di Pioli sta perdendo punti e certezze, nonostante il continuo susseguirsi di proclami da parte di alcuni giocatori in particolare. Enrico Cerruti, nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, ha provato a giustificare il percorso altalenante dei rossoneri.

Queste le sue considerazioni: "Dopo aver chiuso il girone d’andata in testa ha esasperato il divario tra i propri risultati in casa e fuori, vanificando i discorsi sui tanti giovani favoriti dal fatto di giocare senza la pressione dell’esigente pubblico di San Siro. Come non detto, invece. Il Milan, pur avendo disputato una gara meno dell’Inter lontano da San Siro, sarebbe da solo al comando della classifica se avesse giocato soltanto in trasferta, dove nessuno ha vinto così tanto. Rileggere, per credere, i numeri dei rossoneri. Fuori casa hanno ottenuto 12 successi, un pareggio e una sconfitta, con un totale di 37 punti, 3 più dell’Inter che ne ha 34, frutto di 10 vittorie, 4 pari e una sconfitta".