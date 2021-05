Champions, Alciato: “Juve, Real e Barça escluse? Non sarei sorpreso. Ceferin…”

Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, sulle possibili decisione della Uefa sul caso Superlega

Alessandro Alciato , giornalista di Sky Sport, è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati'. Il tema caldo è quella della Superlega con le possibili sanzioni per i tre club che non si arrendono:

"Una decisione dovrà essere presa in tempi brevi. Sarei sorpreso se non arrivasse un'esclusione per Juventus, Real Madrid e Barcellona. Con questo non dico che queste squadre non giocheranno la Champions, perché poi la battaglia si sposterà in tribunale. Come sensazione personale posso dire che negli occhi di Ceferin ho visto molta determinazione nel rimanere sulle proprie posizioni e andare deciso. Ho letto sui social diverse critiche come se ce l'avessi con quei tre club, ho fatto semplicemente il mio lavoro".