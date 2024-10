Aston Villa - Bologna e gli altri risultati

Nel pomeriggio il Milan aveva battuto il Brugge 3-1 e il Monaco aveva battuto la Stella Rossa 5-1. In serata ha giocato contro l'Aston Villa anche un'altra italiana, il Bologna. La gara è finita 2-0 per la squadra inglese con i gol di McGinn e di Duran. Arsenal-Shakhtar è finita 1-0 per gli inglesi. Hakimi ha pareggiato per il PSG la gara contro l'Eindhoven. Il Real Madrid ha battuto 5 a 2 il Borussia Dortmund e lo Sporting Lisbona ha vinto due a zero in casa dello Sturm Graz.