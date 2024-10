«Sono una buona squadra non arrivano da un momento difficile contro il Real hanno fatto un'ottima prestazione e hanno vinto cinque a uno contro il Dortmund. giocano bene a calcio anche se non è andata bene col Bayern Monaco. Immagino una partita aperta, giocata bene, dobbiamo portare la partita dalla nostra parte, non lasciare la palla in loro possesso e quando abbiamo la palla attaccare con qualità». Così Thiago Motta, prima della sfida contro lo Stoccarda ha parlato della gara di Champions della sua Juventus.

«Scelte in base ad avversario o alla condizione fisica? Tutto. Avversario, momento dei giocatori e loro connessione in campo e cerchiamo di mettere sempre un undici forte in campo e anche chi entra dopo deve dare una mano. Cambiaso non sta bene, se avremo bisogno di lui giocherà nel secondo tempo. Fagioli? Potenzialmente un giocatore straordinario ed è in una posizione importante del campo, deve far giocare bene la squadra, ha i tempi di gioco, quando deve accelerare e rallentare, non possiamo giocare sempre allo stesso ritmo. HA queste qualità come Luiz e sono loro il termometro della squadra e devono capire i momenti della partita», ha concluso l'ex centrocampista nerazzurro.