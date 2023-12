Inter, a Napoli torna il bunker. Darmian, De Vrij e Acerbi per blindare la porta di Sommer

"Contro il Benfica erano sparsi in campo sia Darmian che De Vrij e Acerbi, i tre che giocheranno domenica in un reparto arretrato ancora in emergenza. A Lisbona Matteo soffriva nelle terre di Dumfries, mentre in A tornerà ad adattarsi da braccetto sul centro-destra. Al contrario, l’olandese in mezzo e l’altro azzurro sul centro-sinistra continueranno nelle stesse posizioni dell’Allianz Stadium. Domenica, però, giocherà la squadra tipo in ogni reparto, sempre al netto degli infortunati, e l’altalenante Bisseck visto in Portogallo tornerà in panchina in attesa di tempi migliori. Insomma, riecco Darmian-De Vrij-Acerbi in partenza per scacciare via la paura di Kvara e Osimhen".