La conferenza stampa di ieri di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Inter ha avuto il chiaro intento di scaricare la pressione sugli avversari. Non senza qualche fake news, come riporta il Corriere della Sera:

"Le conferenze di Massimiliano Allegri sono già la partita, giocata con altri mezzi: palla agli altri («l’Inter è forte e più pronta di noi»); meno pressione sui suoi («questa sfida non decide niente»); e qualche fake news da legittima pretattica («giochiamo contro i favoriti del campionato, l’hanno detto loro stessi», dichiarazione che però in archivio non risulta)".