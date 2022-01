Sky – La Juve fa cassa grazie al Tottenham: Kulusevski e Bentancur vicini all’addio

Paratici tratta con la società bianconera l'acquisto dei due giocatori: i dettagli su formule e cifre

Si parla di affare ad un passo. L'offerta per il centrocampista svedese, è arrivata a quota 40 milioni e la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in CL degli Spurs e alle presenze del giocatore. Per Bentancur si parla invece di una cessione a titolo definitivo per circa 20 mln.