Il focus sul belga che dopo il cambio di panchina in giallorosso fatica a imprimere il suo apporto

La sua volontà sarebbe anche piuttosto chiara. Romelu Lukaku vorrebbe restare alla Roma, sperando di riuscire a incidere anche sotto la gestione di Daniele De Rossi, nonostante nel nuovo modulo faccia palesemente più fatica rispetto a prima. I margini comunque sono risicati, come conferma anche il Corriere della Sera di oggi:

"In Arabia Saudita possono pagargli serenamente lo stipendio top da 7,5 milioni a stagione. La differenza è che Romelu a Roma vorrebbe restarci. Scenario tuttavia molto complicato: con De Rossi il suo rendimento è crollato, solo 4 reti nel 2024, difficile che la proprietà decida di spendere in estate 43 milioni per riscattare dal Chelsea un giocatore di 31 anni.