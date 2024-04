Realisticamente parlando, il campionato non ha ancora granché da offrire al Milan. Servirebbe qualcosa di clamoroso e mai accaduto prima per riaprire la lotta scudetto, per cui i rossoneri proveranno a limitare i danni. Che tradotto vuol dire evitare di consegnare lo scudetto all'Inter nel derby del prossimo 22 aprile. Anche a costo di rinunciare ad alcune rotazioni in vista dell'impegno di Europa League con la Roma. Si legge infatti sul Corriere della Sera di oggi: