Corsport si espone: “Lukaku sarà un giocatore della Juve, non c’è alcun dubbio”

Il futuro di Romelu Lukaku sarà alla Juventus. Non ha alcun dubbio il Corriere dello Sport, secondo cui l'ex interista si è promesso ai bianconeri, malgrado le parole pronunciate non più tardi di un anno fa, con cui Lukaku assicurò che non avrebbe mai giocato in bianconero.

"Lukaku comincia a fiutare che potrebbe mancare poco per risolvere questa situazione di stallo e la Juventus è l’unica destinazione che ha in mente nonostante il rilancio monstre delle ultime ore presentato da i club arabi, arrivati alle cifre che da mesi stanno facendo vacillare giocatori e allenatori delle nostre latitudini. L’ ex Inter però non trema, anche se adesso il Chelsea ha iniziato ad esercitare un certo pressing. Anche per lui vale il solito discorso: Juve doveva essere e Juve sarà", scrive il quotidiano romano.