Costacurta: “Milan oltre le aspettative e tutti hanno pensato di essere fortissimi ma…”

Milan poco brillante fisicamente? Pioli dice che invece non è stato proprio quello il problema del Milan di questo periodo. I rossoneri sono tornati a vincere dopo 4 sconfitte consecutive contro il Torino. E a parlare dei rossoneri a Skysport è stato Billy Costacurta, ex difensore rossonero.

«Credo sia questione di fiducia e di coraggio - ha sottolineato l'opinionista - secondo me è una squadra che ha vinto una cosa, è andata al di là delle aspettative e ad un certo punto hanno tutti pensato di essere fortissimi e non sono tutti fortissimi. Quindi passo alla testa. Una questione di consapevolezza, attitudine, concentrazione. Tanti di quella squadra sbagliano a pensare di essere forti forti. Ci sono passato: abbiamo vinto un campionato dove non eravamo favoriti e l'anno dopo abbiamo pensato di andare avanti in CL, l'anno prima avevamo fatto bene e avevamo iper performato, l'anno dopo invece qualcosa si era perso, questione di testa, avevamo pensato di essere la squadra più forte d'Italia. Forse le cose ti possono andare bene sei o sette mesi, si possono incastrare certe cose...».