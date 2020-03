Sky – Covid19, alla Juve i casi positivi restano tre. E dopo il 25 marzo…

Rugani, Matuidi e Dybala. Questi i casi di coronavirus nella Juve e non ce ne sono altri. L’esito dei tamponi è stato negativo per tutti i giocatori bianconeri. I tre calciatori che invece sono positivi sono asintomatici e stanno bene. Al momento gli altri dipendenti della Juventus non hanno manifestato sintomi da Covid e, spiegano a Skysport, c’è relativa tranquillità. Dopo la notizia della positività di Rugani, per sicurezza, anche l’Inter si è isolata ma non verranno fatti tamponi ai nerazzurri, almeno per il momento.

L’isolamento durerà fino al 25 marzo. I tre positivi dopo quella data dovranno sottoporsi ad altri due tamponi in 24 ore e se saranno negativi potranno finire la loro quarantena.

(fonte: Skysport)