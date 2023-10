Roma, Cristante: “Inter di un altro livello, giocavamo per il pareggio. Lukaku…”

"Siamo arrivati corti con le energie, dopo tanti impegni. L'avevamo preparata in ripartenza, sarebbe stato buono tornare a casa con un punto. Loro sono una squadra forte, con una rosa profonda, noi siamo un po' corti, giocano sempre gli stessi. Non avevamo la forza di andare a prenderli alti. Abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Una volta preso quello, era difficile rimediare. L'occasione? Bastava mezzo centimetro più in là e sarebbe cambiato tutto. L'Inter ha una rosa ampia, può gestire i giocatori. Sono di un altro livello di Serie A. L'ambiente contro Lukaku? Lo sapeva, non credo lo abbia disturbato più di tanto".