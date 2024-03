"Dove si trovano le motivazioni in campionato? Nel lavoro, nel cercare l'obiettivo che è giocare la Champions il prossimo anno. Nel secondo gol non so dove sia passata la palla, forse sotto il mio piede. Capita ma dobbiamo migliorare e sacrificarci ancora di più perché mancano ancora tante partite. Dobbiamo migliorare tutti insieme. Sicuramente la Champions è l'obiettivo individuato già dall'inizio, non è cambiato niente. Mancano ancora tante partite e vogliamo spostare la fortuna dalla nostra parte".