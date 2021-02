Juve, Danilo: “Non possiamo fare questi regali: è la Champions! Ci aspettavamo…”

Il difensore della Juventus ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Porto nella gara d'andata di Champions

Il calciatore della Juventus, Danilo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-1 contro il Porto nella gara d'andata degli ottavi di Champions League: "C'è amarezza? Sì, sicuramente, questa è la Champions League, sapevamo che era una partita tosta, con un avversario che lavora tanto, che prepara bene questo tipo di partite, e sicuramente non possiamo regalare tanto come abbiamo fatto questa sera".