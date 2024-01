De Laurentiis: “Arbitro? Mi spiace per Rocchi, vive un incubo. Ora ulteriore imbarazzo”

L’Inter vince la Supercoppa Italiana per la terza edizione consecutiva: finisce 1-0 contro il Napoli, decide un gol di capitan Lautaro Martinez. Ecco le parole del presidente Aurelio De Laurentiis a Mediaset nel post-partita. “Siamo in pieno mercato, abbiamo già fatto 3 acquisti, di cui uno sta giocando. Altri 2 sono in entrata. Onore al merito per chi vince, il calcio è anche casualità, ma ho visto un Napoli in crescita, nonostante fossimo rimasti in 10 e le assenze. Abbiamo dato filo da torcere a un’Inter che mi è risultata abbastanza imprecisa. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa che io ho contrastato all’inizio è l’aver scoperto un paese con una crescita potentissima, che vedremo nei mesi, non negli anni. Qui c’è una commerciabilità incredibile, non ce n’è per nessuno, sono formidabili. Sul calcio sono molto furbi e intelligenti, lo usano come fosse una pubblicità per attrarre. Ma di 6 mesi in 6 mesi loro costruiranno l’inverosimile. I tifosi comunque meritano di esaltare il campionato nazionale, credo che dall’anno prossimo questa non debba più ragione di esistere.