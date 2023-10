De Paola: “Gol Pulisic? Immagine chiara del tocco col braccio. Non prendiamoci in giro”

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole a proposito del gol irregolare di Pulisic in Genoa-Milan: “Quello che non capisco, a termine di regolamento la parte alta del braccio non è punibile? Anche se la spingo in avanti con la spalla, se si muove, non è punibile? Loro parlano di immagine chiara, il problema è che a tutti è sembrata un’immagine chiara del tocco determinante di Pulisic con il braccio. Quell’aiuto di 10-15 centimetri della parte alta del braccio, non è punibile? Questa domanda mi faccio.