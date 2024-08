De Paola: “Milan narcisista, fase difensiva disastrosa. Stupisce che…”

“Roma e Milan sono in difficoltà, in particolare i rossoneri. Mi sembra un copione già visto con il manager Ibrahimovic che fa reprimenda. Il Napoli ha recuperato un giocatore come Kvara e si è vista un’altra squadra. Anche al Milan potrebbe bastare poco, ma stupisce la mancanza di passo rispetto allo scorso anno.

Il Milan non ha minimamente cambiato la musica, è narcisista svolgendo il compitino e la fase difensiva è disastrosa. Salvo solo Pavlovic, non può però battersi da solo contro gli avversari. L’altra squadra è la Roma perché ha un gioco molle e inaridito, non te lo aspetti da De Rossi. Se presa sul ritmo la Roma soffre, l’Empoli è attrezzata per combattere, la Roma no, specialmente con le medio-piccole e in questo deve incidere De Rossi”.