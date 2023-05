Passo indietro sulla Superlega o la UEFA minaccia la stangata. Che ne pensa?

"La posizione della Juventus è molto chiara. Certe notizie sono importanti, ma se so che la UEFA è disposta a 'ricattare' una società nel nome del piegarsi a un'idea che sia di abiura della Superlega non mi piace. E' una minaccia non solo alla Juve ma al calcio italiano in generale. Elkann fa bene a continuare a pensare a un'alternativa alla UEFA".