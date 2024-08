De Rossi: “Mercato migliore dell’Inter ma in 2 anni dobbiamo fare come loro. Fanno paura”

In conferenza alla vigilia di Juve-Roma, Daniele De Rossi ha parlato anche dell'Inter in chiave mercato e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 31 agosto 2024

"Squadra ora più o meno forte rispetto a prima del mercato? Difficile ora fare analisi, c'erano mesi di lavoro alle spalle. Si va nella direzione chiesta da me, mi hanno supportato. Per me, paradossalmente, il nostro mercato è migliore di quello dell'Inter, ma l'Inter è più forte di noi e parte da un livello più alto ecco. In un paio di mercati, dovremo fare come loro: aggiungere un paio di pezzi a una squadra già forte. Ieri sera hanno fatto paura un po' a tutti. Entro poco, dobbiamo fare così e non vedo problemi a pensare di lottare per lo scudetto ecco. Così sarà sempre più facile fare mercato, perché se ne cambiano pochi e non tanti, la direzione è quella. I patti sono stati rispettati e sono soddisfatto io, c'è stata collaborazione".