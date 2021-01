Roma, brutto incidente per Morgan De Sanctis: operato, ora è in terapia intensiva

Nella notte, Morgan De Sanctis, il direttore sportivo della Roma, è stato coinvolto in un brutto incidente. Ieri non era partito con la squadra giallorossa per la trasferta di Crotone ed era alla guida della sua auto quando è successo il fatto, la sua auto è andata distrutta. Aveva scelto di andare subito a Villa Stuart, era quindi cosciente. Poi un’emorragia nella notte e per questo era stato trasportato al Gemelli. Lì è stato operato e gli è stata asportata la milza. Ha anche qualche costola rotta. Ora l’ex portiere è ricoverato nel reparto di terapia intensiva tenuto sotto controllo, ma sta meglio ed è fuori pericolo.

(Fonte: Skysport)