Fonseca: “Scudetto? Favorite chi ha investito di più: Inter e Juve. Le altre….”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, prima della partita con il Crotone (la gara che precede la sfida contro l’Inter di Conte) ha parlato anche della partita dei calabresi con i nerazzurri e della corsa scudetto. «Il Crotone, contro l’Inter, ha dimostrato di essere una squadra con grande qualità e coraggio. Non è facile giocare come hanno fatto loro contro la formazione di Conte. Sarà una partita difficile. Dovremo giocare con tanta attenzione contro un avversario che ha qualità, tiene palla e ha coraggio», ha sottolineato in conferenza stampa.

-Sul mercato cosa chiederà alla società?

Stiamo lavorando insieme per migliorare la squadra, non parlo mai di chi non fa parte della squadra. Ne parlo dopo, quando sono arrivati. Ma adesso non ritengo sia una cosa importante.

-Ritiene che il campionato se lo giocheranno Inter e Juventus o che sia una battaglia che fino alla fine coinvolgerà tante squadre, Roma compresa?

Continuo a dire che le squadre che hanno fatto l’investimento più importante per vincere questo campionato sono state Juve e Inter. Dopo abbiamo cinque-sei squadre forti che possono lottare per il campionato. Abbiamo una missione tutte. Fantastico quello che stanno facendo al Milan. I rossoneri sono candidati ora. Come possono esserlo Napoli e Atalanta. Squadre forti. Ma le principali candidate sono questi due club che hanno investito di più.

(Fonte: SS24)