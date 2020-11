De Zerbi: “Inter concentrata. Andare sotto 0-2 dopo 13 minuti ha reso tutto difficile”

Roberto De Zerbi, ai microfoni di Skysport, ha analizzato la prestazione del suo Sassuolo nella gara contro l’Inter. Queste le parole del tecnico neroverde:

-Come archiviamo questa sconfitta, mister?

Siamo caduti dopo nove partite e abbiamo preso i primi due gol brutti. Un po’ molli, un po’ poco concentrati e se prendi due gol così dopo 13 minuti, contro un’Inter che stava bene, diventa tutto più difficile. Il fatto di cadere non ci deve fare perdere entusiasmo e consapevolezza. Stiamo cercando di alzare l’asticella, capita di perdere e bisogna capire cosa abbiamo sbagliato e ripartire martedì senza fasciarci la testa. Come nelle vittorie non brillantissime non c’era da andare in trionfo.

-Da bordo campo ha detto ‘se sei molle martedì sei molle anche la domenica’. Si chiede di più ai giocatori…

Se fissiamo un obiettivo sbagliamo. Sorpassare le prime sette vuol dire che una di loro buca la stagione e che noi facciamo tutto perfetto. Capita di avere alti e bassi quando cresci. È un discorso globale che parte da tutti. Per diventare grandi capita di cadere e di perdere, specie quando trovi le prime squadre giuste. Capitano queste giornate, a me ne sono capitate parecchie.

-Inter strategica e che era molto concentrata. Hai avuto la sensazione che dal punto di vista del coraggio qualche iniziativa in più anche estemporanea poteva incanalare la partita in modo diverso?

Siamo andati fin troppo alti a pressare, come è successo sul terzo gol. Serve coraggio si nell’intraprendenza, qualcuno non è la meglio fisicamente e per noi è determinante.

-È mancata la tecnica là dietro. I palloni persi sono stati sanguinosi…

Anche la scelta. Andare sotto dopo 13 minuti ha indirizzato la partita. Senza togliere nulla all’Inter che non scopriamo oggi. Andare sotto con l’Inter così concentrata ha reso tutto difficile.

(Fonte: SS24)